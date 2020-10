Zamalek, de Jaime Pacheco, vence fora e sobe ao segundo lugar no Egito

A equipa da casa adiantou-se no marcador logo aos sete minutos, através da marcação de um penálti, por Amr El Halwani, mas o Zamalek deu a volta ao marcador já na segunda parte, com dois golos aos 64 e 75, por Mostafa Mohamed e Mahmoud Hamdi, respetivamente.



Com esta vitória forasteira, a equipa de Jaime Pacheco subiu ao segundo lugar do campeonato, com 65 pontos, mais um do que o Pyramids, terceiro classificado, que empatou no domingo sem golos no terreno do Al-Ahly, que lidera destacadamente com 86 pontos.