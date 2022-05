Zamalek, de Jesualdo Ferreira, derrotado em casa

O avançado Victory Beninyangba marcou, aos 70 minutos, o único golo da partida, com a equipa do Zamalek a sofrer a quarta derrota no campeonato.A equipa do técnico português continua na liderança da prova, com 41 pontos, mais dois do que o Pyramids, que tem menos um jogo, e mais oito do que o Al Ahly, que tem menos cinco jogos, o que leva a que ambas as equipas possam ultrapassar o Zamalek se venceram os jogos que têm em atraso.