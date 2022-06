Zamalek, de Jesualdo Ferreira, empata com Al Ahly

Mohamed Sherif adiantou o Al Ahly, aos 12 minutos, mas o Zamalek operou a reviravolta no segundo tempo, através de Achraf Bencharki, aos 68, e de Shikabala (ex-jogador do Sporting), aos 76, antes de Salah Mohsen repor a igualdade e fixar o resultado, aos 80.A formação comandada por Jesualdo Ferreira, que tem apenas uma vitória nos últimos quatro jogos, mantém-se no topo do campeonato, com 45 pontos, mais dois do que o Pyramids (43), segundo colocado.Já o Al Ahly está na terceira posição, com 41 pontos, embora tenha menos três encontros realizados face aos dois primeiros classificados.