Zamalek de Jesualdo Ferreira perde em casa

O defesa Ali Fawzi, aos 39 minutos, e o avançado nigeriano John Okoye Ebuka, aos 61, fizeram os golos que consumaram o triunfo do agora oitavo classificado.



O Zamalek lidera com 41 pontos em 18 jogos, seguido do Pyramids com 35, mas menos dois jogos, pelo que, em caso de triunfo, poderá igualar o conjunto de Jesualdo.



O Al Ahly completa o pódio com 33 pontos, contudo tem quatro desafios em atraso, pelo que poderá vir a assumir o comando, isolado, caso consiga conquistar esses 12 pontos.