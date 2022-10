Zamalek, de Jesualdo Ferreira, triunfa na qualificação para `Champions` africana

Os egípcios do Zamalek, treinados pelo português Jesualdo Ferreira, bateram hoje fora o Flambeau du Centre, do Burundi, por 1-0, na primeira mão da derradeira eliminatória de qualificação para a Liga dos Campeões de futebol africanos.