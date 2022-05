Zamalek, de Jesualdo, reforça liderança liga egípcia

Com 41 pontos, o Zamalek tem agora mais oito do que o Al Ahly, que tem três jogos em atraso, e cedeu um empate 1-1 ao Ceramica Cleopatra.Omar El Said fez o 1-0 para o Zamalek, aos 40 minutos, com o El Sharqia Dokhan a empatar aos 65, com o autogolo de Mahmoud Hamdi El Wensh.Foi preciso esperar pelo minuto 90+1 para o golo de Zizo desempatar o jogo e o Zamalek, finalmente, poder festejar a vitória.