Zamalek inicia defesa do título com vitória

No entanto, a vantagem de dois golos do Zamalek não traduz as dificuldades que o Smouha colocou, de tal modo que só na parte final da partida é que a equipa de Jesualdo Ferreira conseguiu assegurar a vitória.O primeiro golo surgiu apenas aos 79 minutos, na sequência de um autogolo do médio do Smouha Sherif Reda, e o segundo já em período de compensações, aos 90+5, pelo avançado do Benin Samson Akinyoola, que tinha sido lançado em campo pelo técnico luso aos 78, a render o avançado tunisino Seifeddine Jaziri.O Zamalek é o detentor do título, conquistado na época passada, ao terminar o campeonato com 77 pontos, mais seis do que o segundo, o Pyramids, e mais sete do que o terceiro, o Al Ahly.