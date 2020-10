Zamalek mais perto da final da "Champions" africana

O "carrasco" dos anfitriões, que somam três títulos continentais (1987, 1997 e 1999), foi, curiosamente, um jogador marroquino, o avançado Achraf Bencharki, autor do único tento do encontro, aos 18 minutos.No sábado, os também egípcios do Ah Ahly, recordistas de vitórias na prova, com oito títulos, o último em 2013, deram um passo ainda maior rumo à final, ao vencerem fora os marroquinos do Wydad, campeões em 1992 e 2017, por 2-0.Mohamed Magdi Kafsha, logo aos quatro minutos, e o tunisino Ali Maaloul, aos 62, de grande penalidade, apontaram os tentos do Al Ahly, num jogo em que Badi Aouk falhou, aos 43, uma grande penalidade para os locais.

A formação egípcia recebe o Wydad na sexta-feira.