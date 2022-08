Zamalek vence e reforça liderança no Egito

No Cairo, Zizo, logo aos dois minutos, abriu a contagem na marcação de uma grande penalidade. O antigo jogador de Nacional da Madeira e Moreirense passou a somar 14 golos na prova e reforçou o estatuto de melhor marcador.Ainda na primeira, aos 24 minutos, Jaziri aumentou a diferença e Shikabala, ex-jogador do Sporting, fechou o marcador já nos descontos, aos 90+5.Com este resultado, o Zamalek, atual campeão egípcio, passou a ter sete pontos de vantagem sobre o Pyramids, que continua no segundo posto, e 11 sobre o Al Ahly, embora a equipa treinada por Ricardo Soares tenha menos dois jogos disputados.Esta é a segunda passagem de Jesualdo Ferreira, de 76 anos, pelo Zamalek, depois de ter conquistado um campeonato e uma Taça do Egito em 2014/15.