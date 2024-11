A equipa egípcia inaugurou o marcador à beira do intervalo, aos 45 minutos, pelo médio Esho, e voltou a marcar no início da segunda parte, por Nabil Dunga, após assistência do internacional egípcio Zizo.



Após a primeira jornada, a equipa de José Gomes partilha a liderança com 0 Al Masry, também do Egito, com três pontos, seguidos dos nigerianos do Enymba e dos moçambicanos do Black Bulls, ambos com zero.