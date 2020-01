Zaniolo diz que “mal pode esperar para voltar”, após operação bem-sucedida ao joelho

O futebolista da Roma Nicolò Zaniolo disse que “mal pode esperar para voltar” aos relvados, após ter sido operado esta segunda-feira com sucesso ao ligamento cruzado anterior do joelho direito, fruto de lesão sofrida no encontro diante da Juventus.