Zidane assegura que Ronaldo "vai ficar" no Real Madrid

Lusa 22 Jul, 2017, 18:37 | Futebol Internacional

"Falou-se muito que ele [Cristiano Ronaldo] queria sair. Ele está tranquilo, está de férias, a desfrutar. A 05 de agosto junta-se a nós. Só penso nisso. Escuto o que se diz, como todos, mas o importante é o que ele quer fazer com o Real Madrid. E ele vai ficar. Tem contrato", disse o técnico francês em conferência de imprensa de antevisão do jogo de pré-temporada com o Manchester United, em Los Angeles.



Questionado sobre as garantias que o jogador português lhe deu sobre a falsidade dos rumores sobre a sua saída, Zidane afirmou: "ele não me desmentiu".



Nas últimas semanas, a imprensa espanhola tem dado conta do alegado descontentamento de Cristiano Ronaldo no Real Madrid e em Espanha.



No final de junho, o presidente do clube, Florentino Perez, classificou as notícias como especulação, rejeitando haver intenção do futebolista português em melhorar o seu contrato.