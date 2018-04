Zidane diz que Bayern "está melhor este ano"

Lusa Comentários 14 Abr, 2018, 15:15 | Futebol Internacional

"Estão melhores do que no ano passado e estão a mostrar isso a cada dia que passa. São muito sólidos, é uma equipa que não sofre muitos golos, que tem um jogo muito bom, está numa boa dinâmica de resultados e é um grande clube, que está sempre nas grandes decisões", referiu Zidane, em conferência de imprensa.



O treinador francês recusou encarar o embate das meias-finais como uma possível vingança dos bávaros, pelas duas eliminações consecutivas frente aos madridistas, reiterando a inexistência de um favorito, apesar de assumir uma ligeira vantagem por jogar a segunda mão em casa, em 01 de maio, depois do encontro na Alemanha, em 25 de abril.



Questionado sobre a segunda mão dos quartos de final da 'Champions', frente à Juventus, e na qual o Real Madrid só assegurou a passagem às 'meias' com uma grande penalidade, convertida por Cristiano Ronaldo, nos descontos, Zidane revelou o seu incómodo.



"Cada um pode opinar se é penálti ou não, eu não vou discutir, mas estou indignado quando se fala de roubo. O que estamos a fazer incomoda muita gente e isso não podemos mudar. Vou defender os meus, que fizeram um grande jogo e, sem dúvida, mereciam passar", frisou.



Para Zidane, as opiniões sobre a sua equipa, quanto à vitória em Turim, por 3-0, e à derrota caseira frente aos italianos, por 3-1, não deve ser tão volátil.



"Não podemos passar da melhor equipa para uma equipa que roubou. Isso são extremos e eu nunca sou assim, estou sempre a pensar que, no computo geral, estivemos bem, merecemos ganhar e que o que se disse não é verdade", sublinhou.



O Real Madrid, quarto classificado na Liga espanhola, vai visitar o Málaga, 20.º e último, no domingo, em jogo da 32.ª jornada do campeonato.