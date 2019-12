Zidane diz que Guardiola é "o melhor treinador do mundo"

Pep Guardiola é o melhor treinador de futebol do mundo, afirmou este sábado o técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, assumindo que será especial encontrar o espanhol quando os ‘madridistas’ defrontarem o Manchester City na Liga dos Campeões.