Zidane e Courtois criticam liga espanhola por falta de condições

“Jogámos este encontro, porque nos disseram para jogar, mas, com estas condições, vimos o que se passou. Não foi um jogo de futebol. As condições eram muito complicadas”, disse Zidane, acrescentando que o jogo deveria “claramente” ter sido adiado.



No final do empate a zero em Pamplona, debaixo de neve, o técnico gaulês lamentou também que, devido ao mau tempo que se faz sentir em Madrid, onde este sábado não se jogou o Atlético de Madrid-Athetic, a equipa nem saiba quando pode voltar.



“Não sabemos quando vamos voltar, se amanhã (domingo) ou depois de amanhã (segunda-feira). Temos de aguentar, esquecer o que se passou e pensar no jogo de quinta-feira (com o Athletic, para as meias-finais da Supertaça espanhola)”, lamentou.



Se Zidane afirmou que o jogo não se deveria ter realizado, Courtois foi ainda mais longe, afirmando que a equipa "merengue" nem sequer devia ter viajado.



“Não somos marionetas que temos de jogar sempre”, frisou o internacional belga, acrescentando: “Foi possível jogar, mas é lamentável o que LaLiga fez connosco, ao Rayo Vallecano e a outras equipas, pois sabia-se que haveria um temporal”.



Segundo Courtois, não está em causa só a questão do jogo em si, mas o facto de o avião da equipa ter sido obrigado a descolar de Madrid “com a pista meio gelada”.



“Hoje, não podemos voltar e, se calhar, temos de ir diretamente para Málaga (palco do jogo da Supertaça). A Liga tem de pensar que somos humanos e que não somos um espetáculo que tem sempre de jogar. Antes de mais, é preciso pensar na segurança, pois temos famílias”, criticou o guarda-redes "merengue".



Courtois disse ainda que “o objetivo era, obviamente, ganhar”, mas que “não era fácil” jogar, nomeadamente “nas zonas geladas do campo, em que era difícil fazer circular a bola”, deixando ainda elogios aos jogadores do Osasuna, que “defenderam bem”.



O Real Madrid perdeu a oportunidade de se colocar, à condição, na liderança da Liga espanhola de futebol, ao empatar a zero com o Osasuna, debaixo de neve, em Pamplona.



Na classificação, o Real Madrid só conseguir reduzir para um ponto a desvantagem para o líder Atlético de Madrid, que tem menos três jogos disputados, incluindo o da ronda 18, a receção ao Athletic, adiado devido ao mau tempo na capital.



O conjunto de Zinedine Zidane falhou o ataque à liderança e passou a contar apenas mais três pontos do que o FC Barcelona, que goleou em Granada por 4-0, para o terceiro triunfo seguido, com "bis" de Lionel Messi e Antoine Griezmann.