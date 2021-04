Zivkovic bisa no triunfo do PAOK sobre o campeão Olympiacos

Um ‘bis’ do sérvio Andrija Zivkovic, ex-jogador do Benfica, garantiu hoje ao PAOK a vitória por 2-0 na receção ao Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, em jogo da 30.ª jornada da Liga grega de futebol.