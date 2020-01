Zlatan Ibrahimovic de regresso ao AC Milan

O avançado de 38 anos, que estava sem clube depois de sair dos LA Galaxy, dos Estados Unidos, representou o clube milanês nas temporadas 2010/11 e 2011/12, tendo marcado um total de 56 golos, em 85 jogos, e contribuído para a conquista de um campeonato italiano e de uma Supertaça.", disse o sueco, em declarações reproduzidas pela página oficial do clube.O AC Milan informa ainda que o acordo está sujeito à realização dos exames médicos que vão acontecer esta quinta-feira. Quando o acordo for oficial, o sueco vai ser apresentado em conferência de imprensa.Após 17 jornadas, o clube de Milão segue no 11.º lugar da Serie A, com 21 pontos, metade dos ostentados pelos líderes Inter de Milão e Juventus.