Zorya goleia antes de receber o Sporting de Braga para a Liga Europa

Depois de uma primeira parte sem golos, e já com os forasteiros reduzidos a nove unidades, o Zorya chegou ao triunfo com golos de Gladky (52 minutos), Kochergin (76), Ivanisenia (88) e Sayyadmanesh (90+2).



O Zorya está no sexto posto do campeonato ucraniano com nove pontos, a oito do Dínamo Kiev, que lidera.



Na próxima quinta-feira, o Sporting de Braga desloca-se ao campo do Zorya na segunda jornada do Grupo G. Na estreia, os ucranianos foram a Inglaterra perder com o Leicester City, por 3-0, enquanto os minhotos bateram em casa o AEK Atenas por igual resultado.