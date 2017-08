 Gabigol espreita o ingresso no Sporting

Mário Aleixo - RTP 22 Ago, 2017, 12:25 / atualizado em 22 Ago, 2017, 12:25 | Futebol Nacional

O futebolista, de 20 anos, foi descoberto por Zito num jogo de futsal.



Gabriel Barbosa, de nome próprio, representou o Santos de onde foi transferido para o Inter de Milão, em agosto de 2016, e onde ainda permanece.



O antigo defesa-central dos “leões”, André Cruz, conhece bem o jovem talento mas, em declarações ao jornalista Nuno Matos, advertiu: “É um bom jogador, finalizador, sabe decidir mas perdeu um pouco o foco do que é um jogador profissional. Tem de trabalhar mais e entender o que é um profissional de alto rendimento”.





“Gabigol” é um canhoto que já representou a seleção do Brasil nos escalões de sub-15, sub-17, sub-20 e sub-23.Alguém disse um dia que “ele tem a perna esquerda do ganso, a técnica do Neymar e a velocidade do Lucas”.No entendimento de André Cruz o jovem dianteiro não triunfou no Inter porque “o campeonato italiano é difícil, tático, duro e Gabriel não tem perfil para jogar em Itália”.As características do jogador estão intactas e André Cruz recorda-as: “Aqui (Brasil) jogava pela direita, tem uma ótima finalização, tem cheiro de golo e parece meio morto em campo mas de repente decide”.“Gabigol” fez parte da equipa do “escrete a canarinho” que conquistou a primeira medalha de ouro de uma seleção olímpica brasileira nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016.A chegada de “Gabigol” a Alvalade pode estar presa pelos 14,7 milhões de euros que o Sporting pode ganhar com a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões.