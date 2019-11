11.ª jornada da I Liga: números e curiosidades

- Estão marcados até ao momento 214 golos (64 de jogadores portugueses).- Pizzi (Ben) é o melhor marcador do campeonato (7).- Zé Luis e Taremi foram os únicos a fazer "hat-trick" neste campeonato.- Pizzi (Ben) já bisou por duas vezes.- Sandro Lima (GV) marca há 3 jornadas consecutivas.- Benfica tem o melhor ataque com 23 golos.- Benfica tem a melhor defesa, com 3 golos sofridos.- 32 grandes penalidades assinaladas (25 convertidas).- 26 cartões vermelhos mostrados, em 90 jogos.- 1-0, o resultado mais repetido, já aconteceu por 18 vezes.- Estádio com mais golos – Rio Ave - 17 golos. (média de 3.6)- Estádio com menos golos - Bonfim - 1 golo.- O 56.º dérbi da Invicta no estádio do Bessa (Boavista-FC Porto)





- O 61º dérbi minhoto entre Vitória SC e Sp. Braga, em Guimarães



- Um dérbi do Minho vai realizar-se pela 1ª vez no escalão principal, é o Famalicão - Moreirense (!)









- Volta a haver um Desp. Aves - Gil Vicente ... 19 anos depois (!)

- O duelo "amarelo e verde" do campeonato, Paços - Tondela.

- O Portimonense viaja ao Funchal pela 3ª época consecutiva para defrontar o Marítimo.

- O Benfica viaja a São Miguel pela 2.ª época consecutiva para defrontar o Santa Clara.



- O duelo das riscas verdes e brancas verticais, Rio Ave - Vitória FC

- Bruno Lage vai fazer o seu 30.º jogo como treinador na I liga.



O que poderá acontecer nesta jornada:



- Nova mudança de líder.



- O Boavista ver a cartolina amarela pela 56.ª jornada consecutiva.



- O Benfica chegar ao seu 450.º empate no escalão principal.



- O FC Porto marcar pela 25.ª jornada consecutiva.



- O FC Porto somar a 10.ª jornada consecutiva sem perder.

- O Benfica somar a 8ª vitória consecutiva.



- O Rio Ave chegar à sua 250.ª vitória na 1ª liga.



- O Desp. Aves somar a 9.ª (!) derrota consecutiva.



- Cláudio Ramos atingir os 7600 minutos a jogar consecutivamente.



- O Boavista voltar a marcar um golo em casa ao FC Porto... 12 anos depois (!)



- O Benfica chegar aos 450 minutos sem sofrer golos.



Séries em aberto à entrada para a 11.ª jornada:



- Não marca há mais tempo: Marítimo – 170 minutos.



- Não sofre golos há mais tempo: Benfica - 400 minutos.



- Não marca há mais tempo em casa: D. Aves – 180 minutos.



- Não marca há mais tempo fora: Rio Ave – 210 minutos.



- Não sofre golos há mais tempo em casa: Vitória FC – 540 minutos.



- Não sofre golos há mais tempo fora: Tondela – 185 minutos.



- Marca há mais jornadas consecutivas: FC Porto – 24 jornadas (vem da época passada).



- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Desp. Aves – 13 jornadas (vem da época passada).



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Desp. Aves - 8 jornadas.



- Mais jornadas sem empatar: Benfica - 18 jornadas. (vem da época passada)



- Mais jornadas sem perder: FC Porto - 9 jornadas.



- Mais vitórias consecutivas: Benfica - 7 jornadas.



- Mais empates consecutivos: Marítimo - 3 jornadas.



- Mais derrotas consecutivas: Desp. Aves - 8 jornadas.



Séries "incríveis":



- Boavista vê cartões há 55 jornadas consecutivas.



- Estádio do Benfica não vê um 0-0 há quatro anos e seis meses (22 abril 2015).



- Benfica - Não empata um jogo há 19 jornadas.



- Cláudio Ramos joga há 84 jornadas consecutivas sem falhar um segundo de campeonato.



- Sérgio Conceição - Está há 78 jornadas consecutivas como treinador do FC Porto (o treinador há mais tempo no mesmo clube).



- Desp. Aves sofre golos há 13 jornadas consecutivas.



- Vitória FC - Não sofre golos em casa há 540 minutos



Curiosidades:



- 90 jogos até ao momento, 38 vitórias para as equipas visitadas e 25 vitórias para as equipas visitantes (27 empates).



- Cláudio Ramos (Tondela) é o jogador a jogar há mais tempo consecutivo no campeonato nacional (84 jornadas), são 7560 minutos consecutivos.



Sabia que:



- Na última jornada ninguém venceu fora? (aconteceu pela 1.ª vez)

- No Gil Vicente-Marítimo da última jornada não houve cartões mostrados? (aconteceu pela 1.ª vez)

- O 0-0 já não acontece há duas jornadas?



- O Vitória SC e o Sporting já utilizaram 27 jogadores neste campeonato?



- O estádio do Bonfim apenas viu 2 golos neste campeonato. É de todos os estádios aquele que menos golos viu. Em 6 jogos já realizados no Bonfim ... houve 4 ... 0-0 (!)



Destaque:





- Vai realizar-se o 57º dérbi no estádio do Bessa. O Boavista não marca um golo em casa ao FC Porto há 12 anos (!). A última vez foi em Abril 2007, marcaram Ricardo Silva e Zé Manel (na vitória por 2-1).