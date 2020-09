87.º Campeonato Nacional - Números e Curiosidades

- Vai ser o 21.º campeonato do séc. XXI, para trás, 4 campeões em 20 anos!



- Começa hoje o 87.º campeonato nacional com o Famalicão - Benfica



- Últimos 10 anos, 5 vitórias do Benfica e 5 do FC Porto.



- Campeonato vai realizar-se durante 244 dias. Começa hoje dia 18 Setembro e termina a 19 de Maio 2021. (se o COVID deixar)



- Nenhum clube se vai estrear.



- Farense regressa à I liga ... 18 anos depois.



- Nacional regressa 1 ano depois.



- Pela 2.ª vez na história vão participar … cinco equipas do Minho (!). Famalicão, Sp. Braga, Vitória SC, Gil Vicente e Moreirense.



- Tondela vai estar presente pela 6.ª época consecutiva. (Nunca desceu).



- O Moreirense vai estar pela 7.ª presença consecutiva, é recorde na equipa de Moreira de Cónegos



- Também o Santa Clara vai bater o seu recorde de presenças consecutivas, os açorianos vão participar pela 3ª vez consecutiva.



- Pela 17.ª vez nos últimos 19 anos o Funchal vai estar representado por duas equipas, Nacional e Marítimo. Só em duas ocasiões o Marítimo esteve só.



- A 6ª equipa que estava há mais tempo consecutivo na I Liga … não vai estar presente, o Vitória FC foi despromovido ao Campeonato de Portugal. Os sadinos estavam há 16 anos consecutivos no principal escalão.



- Vai ser o 7.º ano consecutivo que o campeonato vai ter 18 equipas.



- Algarve vai estar representado pelo 4.º ano consecutivo, mas desta feita com DUAS EQUIPAS, o que não acontecia há 9 anos (!). Última vez tinha sido em 2010/11 (Olhanense e Portimonense)



- Vai voltar a haver um Farense – Portimonense na I Liga … 32 anos depois (!)



- Vão haver 3 encontros inéditos na I liga: Farense – Belenenses SAD, Farense - Moreirense e o Farense - Tondela.



- Depois dos três “grandes”, que participaram nos 86 campeonatos, o Sp Braga é a equipa há mais tempo consecutivo na Liga principal, vai para a 46.ª participação consecutiva, e logo de seguida … o Marítimo, que vai para a 36ª participação consecutiva.



- Distrito de Aveiro, que teve sempre equipas nos últimos anos (Beira Mar, Arouca e Feirense), não vai estar representado pelo 2.º ano consecutivo





As presenças consecutivas no campeonato:



1 – Benfica – 87.ª presença

2 – FC Porto – 87.ª

3 – Sporting – 87.ª

4 – Sp. Braga – 46.ª

5 – Marítimo – 36.ª

6 – Vitória SC – 14.ª

7 – Rio Ave – 13.ª

8 – Moreirense – 7.ª

9 – Boavista – 7.ª

10 – Tondela – 6.ª

11 – Portimonense – 4.ª

12 – Santa Clara – 3.ª

13 – Belenenses SAD -3.ª

14 - Paços – 2.ª

15 – Famalicão – 2.ª

16 – Gil Vicente – 2.ª

17 – Nacional – 1.ª

18 – Farense – 1.ª





TREINADORES:



- Sérgio Conceição vai para a sua 4.ª época consecutiva na I liga, o treinador actualmente há mais tempo no escalão principal. (são 102 jogos consecutivos, e todos pelo FC Porto)



- Com a saída de João Henriques do Santa Clara, passou a ser João Pedro Sousa (Famalicão) o 2.º treinador há mais tempo consecutivo no mesmo clube na I liga (34 jogos)



- Dos treinadores que acabaram a época passada num clube, só 7 se mantém no mesmo clube, Sérgio Conceição (FC Porto), Ruben Amorim (Sporting), João Pedro Sousa (Famalicão), Ricardo Soares (Moreirense), Pepa (Paços), Petit (Belenenses SAD), Paulo Sérgio (Portimonense)



- Vão estrear-se na I Liga, 5 treinadores (!) Mário Silva (Rio Ave), Tiago Mendes (Vitória SC), Rui Almeida (Gil Vicente), Pako Ayestarán (Tondela), Luís Freire (Nacional).



- Jorge Jesus vai para a sua 20.ª época de I liga (não consecutivas). É de longe o treinador com mais épocas no escalão principal, logo de seguida de … Lito Vidigal e Sérgio Conceição, que vão para a sua … 10.ª época (metade)



- Vão estar presentes dois treinadores campeões nacionais, Jorge Jesus e Sérgio Conceição.



- Quanto a jogadores, não há dividas, Tarantini vai para a sua 13.ª época consecutiva na I liga, são 319 jogos (!) e … TODOS ao serviço do Rio Ave. Maior prova de amor .. não há!



- Marega, com 70 golos, é o jogador com mais golos no escalão principal (de todos os jogadores que vão iniciar este campeonato), segue-lhe Pizzi (65 golos)





QUE COMECE O CAMPEONATO!