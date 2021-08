88.º Campeonato da I Liga - Números e Curiosidades

- Últimos 3 anos, 3 campeões diferentes, Benfica (2019), FC Porto (2020) e Sporting (2021).- Vizela regressa ao escalão principal 36 anos depois.- Arouca regressa ao escalão principal 4 anos depois.- Estoril regressa ao escalão principal 3 anos depois.- Nenhuma equipa se vai estrear.- 8.º ano consecutivo que o campeonato vai ter 18 equipas.- Vão ser 283 dias de campeonato. Começa esta sexta-feira e termina no dia 15 de maio.- Depois de Sporting, FC Porto e Benfica, que participaram nos 87 campeonatos, o Sp Braga é a equipa há mais tempo consecutivo na Liga principal, vai para a 47.ª participação consecutiva, e logo de seguida… o Marítimo, que vai para a 37.ª participação consecutiva.- Tondela, o outro clube que nunca desceu da I para a II Liga, vai para a sua 7.ª participação consecutiva (!)- Algarve está representado pelo 5.º ano consecutivo (Portimonense).- Vamos ter 16 jogos inéditos na I Liga (!). Desses 16 jogos, 10 vão ser do Vizela.- Pela 1.ª vez na história o Minho vai ter 6 equipas na I Liga, Moreirense, Sp. Braga, Gil Vicente, Famalicão, Vitória SC e Vizela.- O distrito de Aveiro vai voltar a ter um clube na I Liga… 2 anos depois. O Arouca vai ser o seu representante.- Já o distrito do Porto estará representado apenas por 3 equipas, o que não acontecia há 7 anos. Última vez foi em 2013/14… FC Porto, Rio Ave e Paços de Ferreira. Últimos 7 anos o Porto teve sempre 4 equipas no mínimo.- Dos 18 treinadores, 16 são portugueses e apenas 2 estrangeiros, curiosamente 2 espanhóis (Pako Ayestaran e Julio Velasquez).- Apenas 4 clubes mudaram de treinador, relativamente à época passada, 14 deles mantém o treinador, quase inédito. Só Vitória SC (Pepa), Boavista (João Pedro Sousa), Moreirense (João Henriques) e Paços (Jorge Simão) mudaram de treinador.- Vamos ter 2 estreantes na I Liga, Bruno Pinheiro (Estoril) e Álvaro Pacheco (Vizela).- Sérgio Conceição é atualmente o treinador há mais tempo consecutivo na I Liga, são 4 épocas inteiras sem interrupção. São 136 jornadas consecutivas ao serviço do FC Porto.- E depois de Sérgio, que vai para a 5.ª época à frente dos azuis e brancos, vem Álvaro Pacheco, que vai para a sua 3.ª época à frente do Vizela. (também azul). E para terminar o top 3, o terceiro treinador há mais tempo no mesmo clube é … Petit, da Belenenses SAD (também de azul).- Mas em termos de épocas na I Liga, não há como Jorge Jesus, vai para a sua 21.ª época (!) no escalão principal. Já são 588 jogos, e poderá atingir os 600 no decorrer da época.

- Campeonato que vai começar com… 3 treinadores campeões nacionais, Jorge Jesus (3x), Sérgio Conceição (2x) e Ruben Amorim (1x).