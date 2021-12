A síntese da 15.ª jornada da I Liga

A ronda deixou tudo igual no topo do campeonato, com Sporting, que no sábado venceu em Barcelos o Gil Vicente (3-0), e FC Porto a continuarem a partilhar o comando, agora com 41 pontos, mais quatro do que o Benfica, que segue no terceiro posto.



‘Dragões’ e ‘encarnados’ demonstraram todo o seu ‘poder’ antes do duplo confronto que vão protagonizar na próxima semana, primeiro em 23 de dezembro, para os oitavos de final da Taça de Portugal, e depois no dia 30, para a I Liga, ambos no Estádio do Dragão.



Em Vizela, na casa do 13.º classificado da prova, o colombiano Luis Díaz, aos 14 minutos, abriu o marcador, seguindo-se golos de Otávio, aos 19, Zaidu, aos 47, e Samu, aos 64, este último na própria baliza.



Diaz fez o 12.º tento na I Liga, mas acabou por ser ultrapassado pelo uruguaio Darwin Nunez, que bisou na goleada das ‘antigas’ do Benfica e passou a somar 13.



Depois do internacional uruguaio ter marcado aos três e 18 minutos, Gilberto (34), Rafa (48), Yaremchuk (57), Gonçalo Ramos (86) e Seferovic (90+1) anotaram os restantes tentos do Benfica, enquanto Ali Alipour marcou o golo de 'honra' dos madeirenses, aos 81.



Esta foi a primeira derrota de Vasco Seabra desde que tomou conta do comando técnico do Marítimo, com a formação insular a seguir no 10.º posto, com 14 pontos, três acima da zona de despromoção.



A viver o efeito ‘Petit’ continua o Boavista, que, depois da goleada surpreendente imposta ao Sporting de Braga na Taça da Liga (5-1), venceu no Bessa o Moreirense, por 1-0, e afastou-se dos lugares perigosos, em que continua a equipa de Moreira de Cónegos.



Um golo de Hamache, aos 34 minutos, foi o suficiente para a equipa de Petit somar os três pontos, o primeiro triunfo após 11 encontros seguidos sem vencer para a Liga, enquanto o Moreirense continua afundado na tabela e soma já sete jogos sem triunfar, com Vidigal a somar o segundo desaire em tantos jogos.



O Boavista subiu ao nono lugar, com 15 pontos, enquanto o Moreirense é 17.º e penúltimo classificado, com nove.