Abel Ferreira espera dificuldades de Moreirense a precisar de pontos

Lusa 04 Mai, 2017, 16:19 / atualizado em 04 Mai, 2017, 16:19 | Futebol Nacional

"Vamos jogar com um Moreirense que precisa de pontos, sabemos da importância que eles dão a este jogo, mas nós também. Do outro lado, está um adversário que nos vai dificultar a tarefa, como no passado recente o demonstrou. Analisámos os jogos, nomeadamente com o Benfica, e estamos avisados das dificuldades. Vai ser difícil, mas temos de estar preparados para superar isso. Temos de estar atentos ao Boateng e aos seus movimentos, vai ser um confronto de ideias, ambas à procura de jogar bem", disse o técnico na conferência de imprensa de antevisão da partida da 32.ª jornada, sexta-feira.

Abel Ferreira não considera ser mais complicado motivar a equipa por o quarto lugar estar praticamente inacessível, já que, com nove pontos em disputa, o Vitória de Guimarães tem mais oito pontos e vantagem no confronto direto.

"Os jogadores percebem o significado de representar este emblema, que leva atrás de si uma cidade, sabe da exigência do clube. Temos de encarar este jogo e lutar até ao último segundo pela vitória, cada um dar o seu melhor", disse.

Na jornada anterior, os minhotos perderam em casa com o Sporting (3-2), mas Abel Ferreira gostou da "atitude e agressividade" e "do compromisso coletivo" e, menos, da forma como a equipa sofreu os golos, ainda que notando ser difícil parar a altura e eficácia de Bas Dost, autor dos três golos `leoninos`.

O treinador, promovido da equipa B para substituir Jorge Simão, disse identificar-se mais com o 4x4x2, mas notou que existem "nuances [nesse sistema]" e que "o que mais conta é a dinâmica".

O Sporting de Braga pode ter um papel decisivo na luta pela permanência, porque vai jogar, nas três últimas jornadas, com os três últimos classificados, Moreirense, Nacional e Tondela, mas para Abel Ferreira isso "não traz nem mais nem menos responsabilidade".

"A responsabilidade é a de servir este clube. O passado do Braga é grandioso e o mais importante é o próximo jogo. A atitude é sempre a mesma. Temos de lutar sempre até ao último segundo para vencer. São dificuldades que vamos ter de ultrapassar", afirmou.

O espanhol Fede Cartabia, que está emprestado até ao final da temporada pelo Deportivo da Corunha e tem regresso assegurado ao clube galego, ficou de fora da receção ao Sporting depois de vários jogos a titular com Jorge Simão.

Abel Ferreira disse apenas que o extremo é "um profissional do clube, está a trabalhar e foi convocado".

Instado a escolher entre as mudanças de treinadores e os erros das arbitragens como os fatores que tiveram mais influência na má época do clube, disse ser uma questão que merece "reflexão".

"Sobre as arbitragens, apenas posso dizer que concordo com as mudanças positivas que valorizem o espetáculo", disse.

Sporting de Braga, quinto classificado, com 51 pontos, e Moreirense, 16º, com 26, defrontam-se às 20:30 de sexta-feira, no Estádio Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.