Abel Ferreira espera Paços de Ferreira a querer vencer Sporting de Braga

Lusa Comentários 12 Abr, 2018, 20:52 | Futebol Nacional

O Paços de Ferreira é 15.º classificado com apenas mais quatro pontos do que a primeira equipa que está em posição de descer de divisão (Feirense), sendo que os minhotos são quartos, a três do terceiro, o Sporting.



"Acredito que as duas equipas vão jogar para ganhar, o Paços de Ferreira vai querer vencer pela necessidade de pontos, tal como nós, mas por razões diferentes. É uma equipa muito competitiva, bem organizada e que sabe muito bem o que quer do jogo", disse o técnico 'arsenalista' na antevisão da partida.



Abel Ferreira disse ter analisado os jogos do Paços de Ferreira contra os 'grandes', "equipas do nosso nível", tendo constatado as dificuldades por eles sentidas.



O técnico não quis dizer quem vai ser o parceiro de Lukic no eixo central da defesa, já que não pode contar com Bruno Viana (castigado) e Rosic (lesionado), mas Raúl Silva, que falhou o último jogo por lesão, está convocado e será ele a jogar.



"Não vou abrir jogo, mas não sou treinador de inventar posições, sei onde os jogadores se sentem confortáveis e estão todos prontos para jogar", disse.



Do lado pacense, Assis, jogador emprestado pelos bracarenses, não vai poder jogar, tendo o técnico 'arsenalista' deixado elogios ao médio, mas lembrou Danilo, Vukcevic, André Horta e Ryller para explicar a razão por que o brasileiro não ficou no plantel.



O Sporting de Braga criticou esta semana as arbitragens, mas o treinador não quis acrescentar a sua opinião: "o que está dito está dito, está muito claro, são factos."



O técnico desvalorizou o golo sofrido nos minutos finais na última jornada, diante do Feirense (2-2), tendo preferido destacar que foi o jogo "com mais oportunidades flagrantes desperdiçadas" pelo Sporting de Braga no campeonato e que os jogadores devem sentir "orgulho" pelo percurso até agora realizado.



Abel Ferreira mostrou-se ainda satisfeito pelo prémio de melhor treinador do mês de março, atribuído pela Liga de clubes, partilhando-o "com todo o grupo de trabalho e, de um modo sentido e especial, com os jogadores".



"Não há bons treinadores sem bons jogadores, este prémio é também o reconhecimento da qualidade da equipa e da nossa forma de jogar e, por isso, acaba por ser de todos. Tenho alguma dificuldade em compreender os prémios individuais, um treinador depende muito do que o rodeia, dos seus jogadores e sua ideia de jogo", detalhou.



Sporting de Braga, quarto classificado com 65 pontos, e Paços de Ferreira, 15.º com 28, defrontam-se na sexta-feira, às 20:30, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.