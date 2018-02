Abel Ferreira garante Sporting de Braga com "foco total"

Lusa Comentários 25 Fev, 2018, 15:37 | Futebol Nacional

Sem outra prova para competir até ao final da época, após a eliminação da Liga Europa, na quinta-feira, diante do Marselha, o Sporting de Braga tem mais 12 pontos e menos um jogo que o quinto classificado, o Rio Ave, e menos sete que o terceiro, o Sporting.



No final do jogo com os franceses, o técnico disse que seria um "cão de caça" em relação aos seus jogadores e, questionado sobre se essa expressão significaria algum receio por um eventual relaxamento da equipa, Abel Ferreira disse sentir os jogadores com "foco total e absoluto".



"Já fizemos muitos jogos esta época (41), mas quando fecho os olhos vejo apenas três em que ficámos abaixo do nosso normal, os dois com o Setúbal e com o Marselha (na primeira mão). Em todos os outros, independentemente dos resultados, tivemos prestações de qualidade e intensidade, jogando o nosso futebol", frisou.



Abel Ferreira lembrou que "o clube e a sua estrutura exigem o melhor" da equipa e "os 15 ou 16 jogadores que chegaram sabem, melhor do que nunca, onde estão", referindo ser essa exigência que os motiva a cada dia que passa.



Os minhotos recebem o Tondela na segunda-feira e o técnico traçou "um cenário de dificuldade" diante de "uma grande equipa, bem organizada, super competitiva e com um grande treinador que é capaz de pôr equipas a jogar com intensidade e qualidade".



Abel Ferreira disse ter analisado os jogos do Tondela com o FC Porto e com o Sporting e notou "as dificuldades" que os 'grandes' tiveram para vencer.



O treinador abordou ainda a situação de Sílvio, internacional português que reforçou recentemente a equipa B dos minhotos e que, no sábado, voltou à competição vários meses depois (devido a lesão) e com um golo decisivo na vitória sobre a Oliveirense por 3-2.



"A equipa B tem jogadores que são todos os dias avaliados, toda a informação chega-me e, se merecerem, trabalharem e existirem vagas na equipa principal estão em condições de jogar ou ser chamados", disse.



Sporting de Braga, quarto classificado, com 49 pontos, e Tondela, 12.º, com 25, defrontam-se na segunda-feira, às 19:00, no Estádio Municipal de Braga.