Abel Ferreira quer Braga a quebrar invencibilidade caseira do Marítimo na I Liga

Lusa 10 Dez, 2017, 19:47 | Futebol Nacional

"É um adversário difícil, que não perde em casa para a liga há muito tempo [22 jogos], tem qualidade e reforçou-se bem este ano, vimos como jogou com o Benfica, em casa, e com o Sporting, em Alvalade, para a Taça da Liga, onde, mesmo rodando muitos jogadores, foi uma equipa muito competitiva", analisou em conferência de imprensa.



Os madeirenses foram eliminados da Taça de Portugal, na quarta-feira, depois de perderem em casa com o Cova da Piedade, da II Liga, após desempate por grandes penalidades, mas o técnico dos minhotos desvalorizou o inesperado desaire.



"O Marítimo fez várias alterações e a Taça de Portugal tem estas surpresas, mas acredito que seja um jogo diferente, é outra competição, em que está bem e forte", disse.



Abel Ferreira destacou ainda que Braga e Marítimo "são equipas muito competitivas, mas com formas de encarar os jogos completamente diferentes".



"O Marítimo joga em transição e teremos que ser organizados, pacientes e dinâmicos, assim como precaver as perdas de bola e fazer golo", disse.



O técnico quer que a equipa mantenha a sua "identidade, sobretudo com bola" e mostrou-se satisfeito com a fase da equipa, que vem de apurar-se para os 16 avos da Liga Europa, tendo terminado em primeiro lugar do grupo C.



"Sinto que a equipa cresce, joga, cria, faz golos, também os sofre, claro, mas tem a capacidade de perceber que o importante é o próximo jogo e o próximo adversário", elogiou.



Abel Ferreira revelou ainda que Wilson Eduardo só no início do próximo ano estará disponível.



"Ele é um jogador explosivo e está a recuperar de uma intervenção cirúrgica delicada, a uma zona delicada que solicita esse músculo, está numa fase adiantada, mas não está completamente recuperado", disse.



Sporting de Braga, quarto classificado, com 28 pontos, e Marítimo, quinto, com 24, defrontam-se às 21:00 de segunda-feira, no estádio do Marítimo, no Funchal.