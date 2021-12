Abel Ferreira recebe o prémio "Talento que marca o Mundo"

”, assinala a LPFP no sítio oficial na Internet, lembrando a recente conquista na final com o Flamengo, disputada em Montevideu.O antigo jogador, que pelo Palmeiras já conquistou duas edições da Taça Libertadores e uma Taça do Brasil, sucede a Cristiano Ronaldo, com o jogador a merecer em outubro a primeira distinção de um prémio que visa destacar jogadores e treinadores que trabalham no estrangeiro.

O treinador português venceu a Taça Libertadores num jogo emotivo, recorde-se, venceu o Flamengo, por 2-1, após prolongamento, conquistando, pela terceira vez para o clube verdão, a principal competição de clubes da América do Sul, equivalente à Liga dos Campeões europeia.



“Este prémio não é só meu, mas de toda a minha equipa técnica. E porque não partilhá-lo com todos os treinadores que, antes de mim, foram para fora e abriram portas a todos nós? Falando diretamente de Futebol, temos os melhores do mundo e é um grande orgulho e um privilégio receber este prémio. Agradeço, também, aos Embaixadores que, de forma unânime, decidiram esta nomeação”, agradeceu Abel Ferreira, na companhia de Tiago Madureira, Diretor Executivo da Liga Portugal, de quem recebeu o prémio.



Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, felicitou o treinador pela distinção e, sobretudo, pelo notável percurso: “Abel Ferreira é um treinador que muito tem dignificado o Futebol português e que muita falta faz ao nosso Futebol. Venceu este ano, pela segunda vez consecutiva, a mais apetecível competição sul-americana, a Taça Libertadores, voltando a dar provas de ser um Talento que marca o Mundo. Os seus feitos falam por si. Está de parabéns pelo muito que tem conquistado com o seu esforço e dedicação, sendo um exemplo a seguir pela nova geração de treinadores, na qual ele próprio se integra”, elogiou o presidente do organismo que tutela o futebol profissional.



Recorde-se que esta distinção destaca o já vasto contingente de jogadores e treinadores cujo talento despoletou no futebol profissional, através de eleição entre os embaixadores da Liga Portugal.