Abel Ruiz de regresso aos convocados do Sporting de Braga

O avançado espanhol ainda não tinha sido chamado após a retoma do campeonato (interrompido devido à pandemia de covid-19), na sequência de uma lesão, mas integra a lista de 22 convocados dos `arsenalistas`.

A última vez que Abel Ruiz tinha integrado uma convocatória foi quando os minhotos receberam e venceram o Portimonense (3-1), num jogo em que não chegou a sair do banco de suplentes, disputado em 06 de março.

A única saída dos `eleitos` foi a do jovem Yan Said, enquanto Tormena é agora o único lesionado do plantel.

Sporting de Braga, quarto classificado, com 47 pontos, e Vitória de Guimarães, sétimo, com 40, defrontam-se a partir das 21:00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, em jogo que será arbitrado por Tiago Martins, da associação de Lisboa.

A lista dos 22 convocados:

Guarda-redes: Matheus, Eduardo e Tiago Sá.

Defesas: Pedro Amador, Rolando, David Carmo, Bruno Viana, Esgaio, Sequeira, Raul Silva e Diogo Viana.

Médios: André Horta, Fransérgio, João Novais, Palhinha.

Avançados: Abel Ruiz, Wilson Eduardo, Ricardo Horta, Paulinho, Trincão, Rui Fonte e Galeno.