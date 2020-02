Abel Ruiz, Tormena e Raul Silva na lista do Braga para Liga Europa

O avançado Abel Ruiz, internacional sub-21 por Espanha, chegou nos últimos dias a Braga proveniente do FC Barcelona B, tal como o central Bruno Wilson, que até já se estreou diante do Sporting, no domingo (vitória por 1-0), mas que, ao contrário do colega, ficou de fora da lista.



O Sporting de Braga defronta o Glasgow Rangers nos 16 avos de final da Liga Europa (20 e 26 de fevereiro) e atualizou hoje a lista de jogadores, na qual constam também os centrais Tormena e Raul Silva que ficaram de fora da fase de grupos devido a lesão.



O Sporting de Braga joga fora a primeira mão, a 20 de fevereiro, e recebe a equipa escocesa a 26 de fevereiro, na segunda mão.