Ac. Viseu venceu Camacha e segue na Taça de Portugal

André Almeida, aos 11 minutos, Vítor Bruno (17) e Labila (87) construíram um triunfo tranquilo para os viseenses que, depois de terem marcado cedo, praticamente se limitaram a controlar o ritmo do jogo, frente a um adversário que raramente conseguiu chegar com perigo à baliza de Ricardo Janota.Apesar de Jorge Costa ter poupado muitos dos habituais titulares, a superioridade do Académico de Viseu foi sempre evidente, com o primeiro golo do jogo a nascer na sequência de um canto, e André Almeida a saltar mais alto que todos e a bater de cabeça o guarda-redes Framelin.O segundo golo chegou seis minutos depois, também de bola parada, com Vítor Bruno, de livre, a colocar a bola no ângulo superior direito da baliza do Camacha.Os viseenses estiveram perto do terceiro golo aos 51 minutos: Yúri Araújo rematou e, com Framelin fora do lance, foi o central Wellyson a cortar sobre a linha de golo. No lance seguinte, Famana Quizera apareceu isolado e, já na pequena área, permitiu a defesa do guarda-redes do Camacha.A primeira vez que os madeirenses se acercaram com perigo da baliza de Janota foi aos 65 minutos, com Mendy, de cabeça, a obrigar o guarda-redes academista a uma defesa difícil.Numa fase em que o Camacha se estendeu mais no campo, à procura do golo, o Académico de Viseu chegou ao terceiro, aos 87 minutos, com Gautier Ott a assistir de cabeça Labial, que rematou fora do alcance de Framelin.O mesmo Labila, no minuto seguinte, isolou-se e, de ângulo reduzido, rematou ao poste da baliza do Camacha.