Acabou a temporada para Iuri Medeiros

O jogador, de 26 anos, lesionou-se a meio da primeira parte diante do Santa Clara, sexta-feira, dos quartos de final da Taça de Portugal (vitória por 2-1), num lance em que até foi o próprio a cometer falta.



O clube bracarense confirmou hoje a entorse traumática no joelho esquerdo, com necessidade de intervenção cirúrgica reparadora, estimando um tempo de paragem nunca inferior a seis meses, pelo que o esquerdino não joga mais esta época.



Iuri Medeiros, emprestado pelos alemães do Nuremberga, era dos jogadores mais utilizados pelo técnico, Carlos Carvalhal, tendo realizado 28 jogos em todas as competições e marcado seis golos.