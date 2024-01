Académica anuncia regresso do médio Djé D`ávilla à União de Leiria

De acordo com a publicação na página do clube de Coimbra no Facebook, a União de Leiria acionou a cláusula de regresso prevista no contrato de empréstimo de D'ávilla, que vai deixar o líder da Série B da Liga 3.



D'ávilla, de 20 anos, foi contratado pela União de Leiria na época de 2022/23, depois de ter representado o Al-Hilal, dos Emirados Árabes Unidos, ajudando os leirienses a garantir o título da Liga 3 e a promoção à II Liga, participando em nove encontros.



No início desta época, a equipa orientada por Vasco Botelho da Costa optou pelo empréstimo do médio defensivo, que alinhou em 15 encontros pela 'briosa' e que agora se torna o segundo reforço de inverno dos leirienses, depois da contratação do avançado ganês Paul Ayongo ao Swift Hesperange, do Luxemburgo.



Na próxima jornada, a 18.ª da II Liga, a União de Leiria, que ocupa o 11.º lugar da II Liga, com 20 pontos, recebe o Santa Clara, atual segundo classificado.