Académica e o Varzim já demonstraram inexistência de dívidas salariais

A Académica e o Varzim, da II Liga, já demonstraram a inexistência de dívidas salariais até fevereiro de 2022, anunciou esta segunda-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), com os clubes a regularizarem a situação.