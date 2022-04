Académica em risco de descer à III Liga vai a eleições

Numa comunicação na página da “briosa” na Internet, a mesa da Assembleia Geral informa que as candidaturas devem dar entrada na secretaria do clube até às 20h00 do dia 30 de abril.A votação decorre num domingo, no mesmo dia em que a Académica recebe o Farense, na última jornada da II Liga de futebol, quando a descida de divisão é praticamente certa.Os "estudantes" ocupam a última posição da tabela classificativa, com 15 pontos em 28 jogos, a 11 do antepenúltimo posto, que dá acesso ao "play-off" de luta pela manutenção, quando faltam seis jornadas para o final.A Académica é liderada há cinco anos por Pedro Roxo, que assumiu a presidência depois da saída de Paulo Almeida e venceu as últimas eleições, realizadas há três anos, contra o médico Joaquim Reis.