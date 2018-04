Académica escolhe Quim Machado para ainda tentar a subida à I Liga

Lusa Comentários 02 Abr, 2018, 15:33 | Futebol Nacional

"Profundo conhecedor do campeonato onde a Académica está inserida, Quim Machado chega à Briosa acompanhado pelo adjunto Hélder Moreira, que se junta a Vítor Vinha e a Vítor Alves na equipa técnica", refere um comunicado da "briosa" publicado na sua página do Facebook.



O técnico, de 51 anos, que já treinou o Feirense, Desportivo de Chaves, Tondela, Vitória de Setúbal e Belenenses, torna-se no terceiro treinador da época no clube dos "estudantes".



Quim Machado conta com duas subidas à I Liga no seu currículo, primeiro no Feirense, na época 2010/11, e depois no Tondela, em 2014/15, onde se sagrou campeão da II Liga.



Ao nível internacional, Quim Machado conta com passagens pelo Lechia Gdansk, da Polónia, e no Al-Batin, da Arábia Saudita, do qual se tinha desvinculado em fevereiro.



O novo treinador da Académica inicia funções de imediato, orientando já hoje o primeiro treino a partir das 16:00, à porta aberta no campo Francisco Soares, na Academia do clube.



A rescisão entre a "briosa" e Ricardo Soares ocorreu depois da derrota de sábado na receção à Oliveirense, por 2-0, que pode ter comprometido as aspirações de subida à I Liga.



Com este desaire, o terceiro em casa na segunda volta, os 'estudantes' afastaram-se dos lugares do topo, ficando no quinto lugar, a cinco pontos do Nacional e a quatro do Santa Clara, os dois primeiros classificados, quando faltam disputar sete jornadas.



Ricardo Soares tinha substituído, em 14 de novembro, o técnico Ivo Vieira, que se transferiu para o Estoril Praia, da I Liga, depois de ter iniciado a temporada ao serviço da Académica.