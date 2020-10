Académica passa à terceira eliminatória da Taça de Portugal

Após um bom arranque da equipa da casa, ao conseguir o primeiro remate à baliza e conquistar um canto, a Académica assumiu as despesas do jogo e, até ao intervalo, o conjunto de Coimbra foi “dono e senhor” da partida.



Com o Juventude de Évora a sentir muitas dificuldades para sair do seu meio-campo, a equipa do segundo escalão do futebol português teve mais posse de bola e fez mais ataques, com destaque para os remates ao “ferro” de Traquina e Rafael Furtado.



No início da segunda parte, a história repetiu-se, com a equipa alentejana a voltar a entrar melhor e a criar um par de lances de perigo, mas foi a Académica que marcou, por Bruno Teles, na cobrança de um livre direto a cerca de 30 metros da baliza.



Neste período, a equipa da II Liga não foi tão dominadora e notou-se um maior equilíbrio no jogo, sobretudo na luta do meio campo, mas voltou a beneficiar das melhores oportunidades para marcar.



Depois de um período sem grandes motivos de interesse, a Académica voltou a marcar numa jogada iniciada e concluída por Sanca e fez o terceiro golo na sequência de um livre, tendon Etienne marcado na própria baliza.



O Juventude de Évora marcou o golo de 'honra', já em período de compensação, por Xande, que só teve de encostar a bola para o fundo da baliza.



Jogo no Estádio Sanches de Miranda, em Évora.



Juventude de Évora – Académica, 1-3.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Bruno Teles, 57 minutos.



0-2, Sanca, 77.



0-3, Etienne, 85 (própria baliza).



1-3, Xande, 90+1.



Equipas:



- Juventude de Évora: Luís Marques, Marco Soares, Luís Varela (Rodrigo Vicente, 80), Rodrigo Dias, Rafael Viana, Farinha, Galacho (Etienne, 75), Luís Carapinha, Matheus Pranke (Tiago Paulos, 80), Vítor Martelo (Xande, 50) e Rivaldo (Perez, 50).



(Suplentes: António Carmo, Miguel Mangerico, Etienne, Tiago Paulos, Rodrigo Vicente, Perez e Xande).



Treinador: João Guerra.



- Académica: Mika, Fabiano, Rafael Vieira, Silvério, Bruno Teles (Fábio Vianna, 82), Ricardo Dias, Guima (Filipe Chaby, 87), Fabinho (Mimito, 66), Traquina, Sanca (Zouridine, 87) e Rafael Furtado (Dani, 82).



(Suplentes: Daniel Azevedo, Dani Costa, Fábio Vianna, Diogo Pereira, Zouridine, Filipe Chaby e Mimito).



Treinador: Rui Borges.



Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rodrigo Dias (33), Luís Varela (40), Ricardo Dias (53), Bruno Teles (60) e Rodrigo Vicente (90+3).



Assistência: Jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.