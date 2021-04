Académica vence Chaves com reviravolta no regresso às vitórias em casa

Os flavienses marcaram primeiro, aos 41 minutos, por João Correia, mas Zé Castro restabeleceu a igualdade, de penálti, aos 78, e Bouldini decidiu a partida, aos 83, com o seu 13.º golo na prova – melhor marcador, a par de Cassiano (Vizela).



A ‘briosa’, que não vencia em casa desde 13 de fevereiro, somando depois duas derrotas e dois empates, deixou para trás os transmontanos, com os quais partilhava o terceiro lugar, e colocou-se, à condição, com os mesmos 55 pontos do Vizela, segundo classificado.



O Desportivo de Chaves, que somava cinco triunfos consecutivos e 11 jogos sem perder, caiu, para já, para o quarto posto e pode acabar a ronda em sexto, se Feirense e Arouca vencerem.



Apesar de ter ido a perder para o intervalo, a Académica foi mais perigosa na primeira parte do que os flavienses, mas os seus elementos mais avançados não conseguiram aproveitar as oportunidades de que dispuseram.



Sanca, aos 21 e 32 minutos, dispôs de ocasiões para abrir o ativo, ao ganhar a bola na área, mas os remates saíram por cima e muito ao lado, quando estava em excelentes condições para desfeitear o guarda-redes Paulo Vítor.



Aos 35 minutos, o marroquino Bouldini teve nos pés a melhor ocasião dos ‘estudantes’, hoje de branco, mas o remate desferido no ‘coração’ da área foi caprichosamente embater na trave da baliza do Chaves, com o guarda-redes ‘pregado’ ao relvado, depois de uma assistência primorosa de Traquina.



O golo dos transmontanos ocorreu aos 41 minutos, por João Correia, que aproveitou uma má receção de Sanca, na saída para o ataque, e correu para a baliza, rematando rasteiro de fora de área sem hipótese para Mika.



Na segunda parte, o Desportivo de Chaves entrou melhor, com dois remates perigosos aos 52 e 59 minutos, por João Correia e Juninho, respetivamente.



A Académica ‘despertou’ a partir dos 60 minutos e, aos 67, o suplente Mayambela, isolado por Bouldini, atirou à figura do guarda-redes Paulo Vítor.



Aos 77 minutos, Dias foi tocado na área, depois de um grande trabalho individual, e o árbitro Nuno Almeida assinalou de imediato o castigo máximo, que o capitão Zé Castro converteu um minuto depois.



Na resposta, aos 80 minutos, os forasteiros quase voltaram para o comando do marcador, com João Correia, isolado, a rematar para uma grande defesa de Mika.



Os ‘estudantes’ operaram a reviravolta no marcador aos 83 minutos, num cabeceamento de Bouldini, na marcação de um pontapé de canto, e depois de uma saída em falso de Paulo Vítor, com a bola ainda a tocar em Vasco Fernandes.



Já em período de compensação, o árbitro algarvio Nuno Almeida mostrou cartão vermelho direto a Rocha, supostamente por palavras proferidas, e, concluído o encontro, também o guarda-redes Paulo Vítor foi expulso, por agressão a Bouldini.



Jogo no Estádio Cidade de Coimbra



Académica – Desportivo de Chaves, 2-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, João Correia, 41 minutos.



1-1, Zé Castro, 78 (grande penalidade).



2-1, Bouldini, 83.



Equipas:



- Académica: Mika, Fabiano, Rafael Vieira, Zé Castro, Mike (Bruno Teles, 52), Dias (Silvério, 90+2), Diogo Pereira (Chaby, 73), Traquina, Fabinho (Mayambela, 46), Sanca (Mimito, 73) e Bouldini.



(Suplentes: Stojkovic, Silvério, Bruno Teles, Dani, Fábio Vianna, Mayambela, Kay, Chaby e Mimito).



Treinador: Rui Borges.



- Desportivo de Chaves: Paulo Vítor, João Correia, Vasco Fernandes, Rocha, João Reis, Nuno Coelho (Guedes, 86), Benny (Kevin Pina, 60), Juninho (Wellington, 71), João Teixeira (Luís Silva, 71), Batxi e Roberto.



(Suplentes: Samu, Bura, Wellington, Luís Silva, Rafael Viegas, Guedes, Kevin Pina, Calasan e José Gomes).



Treinador: Vítor Campelos.



Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Fabinho (10), Dias (17), Fabiano (57), Zé Castro (80), Vasco Fernandes (81) e Luís Rocha (90+2). Cartão vermelho direto para Luís Rocha (90+4) e Paulo Vítor (após o final do jogo).



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.