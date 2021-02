Académica vence com penálti nos ‘descontos’ e consolida liderança da II Liga

Os ‘estudantes’ marcaram primeiro, por Guima, aos 67 minutos, mas o Cova da Piedade empatou por João Vieira, aos 84 minutos, pouco depois de ter ficado em inferioridade numérica, devido à expulsão de João Meira, aos 79, antes de Fabinho estabelecer o resultado final, os 90+2, na marcação de um castigo máximo.



Numa manhã de sol em Coimbra, a primeira parte foi muito pobre em oportunidades de golo, mas rica em faltas e paragens, com a Académica a ter maior domínio de jogo, embora só em duas ocasiões pudesse ter chegado à vantagem.



Primeiro, num remate de Guima, a rasar o poste, aos 19 minutos, e depois num cruzamento de Bruno Teles, que desviou num adversário e obrigou o guarda-redes Adriano Facchini a defesa apertada, desviando a bola pela linha final.



O segundo tempo começou praticamente com uma perdida do Cova da Piedade. Aos 49 minutos, Alex Freitas, na área, falhou escandalosamente a baliza, já com o guarda-redes fora do lance, após cruzamento de Firmino.



Um minuto depois, Patrão obrigou a defesa do guarda-redes da Académica com os punhos.



Depois destes dois lances, a Académica incomodou a baliza contrária aos 52 minutos, com Traquina, na área, a rematar cruzado, por cima, com muito perigo.



O Cova da Piedade voltou a ‘assustar’ aos 60 minutos, por Zarabi, que falhou o desvio para a baliza, depois um toque de cabeça ao primeiro poste de Firmino, na sequência de um pontapé de canto.



Os ‘estudantes’ chegaram à vantagem aos 67 minutos, num grande remate de fora de área de Guima, sem deixar cair a bola, na sequência de um alívio de cabeça de um defesa da equipa adversária, também após um canto.



A ‘briosa’ poderia ter sentenciado o jogo aos 71 minutos, mas Guima falhou a baliza, depois de um cruzamento atrasado de Traquina, que se isolou pela direita do seu ataque.



O Cova da Piedade chegou à igualdade aos 84 minutos, num grande ‘tiro’ de João Vieira, na sequência de uma má reposição de bola da defesa academista, já depois de ter ficado reduzido a 10 jogadores, devido à expulsão de João Meira, por acumulação de cartões amarelos, aos 79.



À semelhança de outros jogos, a Académica chegou à vantagem já nos ‘descontos’, depois de, aos 90 minutos, Bruno Teles ter sido travado em falta na área adversária por Alex Freitas.



O árbitro João Casegas marcou grande penalidade e, na conversão, aos 90+2 minutos, Fabinho atirou rasteiro para o fundo da baliza.



Jogo no Estádio Cidade de Coimbra.



Académica - Cova da Piedade, 2-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Guima, 67 minutos.



1-1, João Vieira, 84.



2-1, Fabinho, 90+2 (grande penalidade).



Equipas:



- Académica: Mika, Fabiano, Rafael Vieira, Silvério, Bruno Teles, Guima (Dani, 88), Diogo Pereira, Traquina (Mayambela, 83), Chaby (Fabinho, 77), João Mário (Sanca, 77) e Bouldini.



(Suplentes: Stojkovic, Dani, Sanca, Fábio Vianna, Mike, Fabinho, Mayambela, Kay e Mimito).



Treinador: Rui Borges.



- Cova da Piedade: Adriano Facchini, Gonçalo Tavares, Zarabi, João Meira, Gonçalo Maria, Patrão, Shimabuku (Miguel Rosa, 73), Alex Freitas, Bruno Alves (Cele, 42), Hugo Firmino (Oliveira, 73) e Blondell.



(Suplentes: Cléber, Cele, Pepo, Cícero, Miguel Rosa, Simão Jr., João Vieira, Cristiano Gomes e Oliveira).



Treinador: Mário Nunes.



Árbitro: João Casegas (AF Viseu).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gonçalo Tavares (16), João Meira (65 e 79), Sanca (78), Adriano Facchini (90) e Alex Freitas (91). Cartão vermelho para João Meira por acumulação de amarelos (79).



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.