Académica vence em Viseu e mantém-se na luta pela subida à I Liga de futebol

Lusa Comentários 10 Mar, 2019, 17:34 | Futebol Nacional

Numa tarde de sol no Fontelo e com as duas equipas fortemente apoiadas, o jogo começou com um minuto de silêncio em memória de Vítor Campos, antiga glória da 'briosa' e do futebol português, que faleceu na quinta-feira.



A primeira parte teve grande equilíbrio, com um jogo muito físico e faltoso, e nem sempre bem jogado, onde escassearam as oportunidades de perigo.



Foi de canto que a Académica chegou ao golo, aos 17 minutos, com João Real a aparecer ao segundo poste e a cabecear colocado, fora do alcance de Ricardo Janota.



Até final da primeira parte, foi também de canto, aos 30 minutos, que o Académico de Viseu ficou perto do empate, com João Victor a antecipar-se a toda a gente e a cabecear junto ao poste direito da baliza de Ricardo Moura.



Na segunda parte, e com as duas equipas a precisarem de pontos para manterem vivos os seus objetivos, de manutenção no caso dos viseenses, e de subida para a Académica, o jogo foi dinâmico.



Aos 48 minutos, numa recarga vitoriosa de Reko a uma defesa de Ricardo Janota, a Académica dilatou a vantagem.



Rui Borges mexeu na equipa com as entradas e Nsor e Barry e os viseenses ficaram mais perigosos, criando muitos lances de apuro junto da baliza de Ricardo Moura.



Aos 68 minutos, de livre direto, Fernando Ferreira reduziu para o Académico de Viseu e o jogo ficou ainda mais intenso.



A Académica passou a apostar no contra-ataque e o Académico de Viseu foi à procura do empate, que esteve perto aos 86 minutos, quando Nsor enviou a bola ao poste.







Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu - Académica de Coimbra, 1-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, João Real, 17 minutos.



0-2, Reko, 48.



1-2, Fernando Ferreira, 68.







Equipas:



- Académico de Viseu: Ricardo Janota, Tomé (Tiago Almeida, 72), Pica, Kevin Medina, Nélson Lenho, Diogo Santos, Fernando Ferreira Paná (Barry, 53), Luisinho, João Mário e João Victor (Nsor, 53).



(Suplentes: Elísio, Tiago Almeida, Lucas, Latyr Fall, Gabriel, Nsor e Barry).



Treinador: Rui Borges.



- Académica: Ricardo Moura, Traquina (Brendon, 84), Yuri Matias, João Real, Joel, Jean Filipe, Ricardo Dias, Reko, Jonathan (Fernando Alexandre, 80), Junior Sena e Romário Baldé (Mike, 90+2).



(Suplentes: Júlio, Marinho, Ki, Dkousse, Brendon, Fernando Alexandre e Diogo Ribeiro).



Treinador: João Alves.







Árbitro: António Nobre (AF Leiria).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Real (12), Kevin Medina (61), Fernando Ferreira (65), Ricardo Dias (68), João Mário (73), Joel (89) e Barry (90+4).



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.