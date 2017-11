Académica vence Nacional pela margem mínima e continua na Taça de Portugal

Lusa 19 Nov, 2017, 17:28 | Futebol Nacional

O capitão Marinho foi o autor do golo, aos 62 minutos, que coloca os 'estudantes', que jogaram desde os 71 minutos com menos um jogador, na próxima eliminatória da segunda mais importante prova futebolística portuguesa.



Numa primeira parte com poucas ocasiões de golo flagrante, a melhor oportunidade pertenceu à Académica, aos 38 minutos, num cabeceamento de João Real à trave, no seguimento da cobrança de um livre indireto.



Na estreia do técnico Ricardo Soares, que substituiu no início da semana Ivo Vieira, que se transferiu para o Estoril-Praia, a 'briosa' procurou tomar as rédeas do jogo e, aos cinco minutos, Chiquinho obrigou o guarda-redes do Nacional a defender para canto uma bola rematada num livre direito junto à linha de grande área.



A equipa insular respondeu com perigo aos 20 minutos por intermédio de Murilo, que fugiu pela esquerda do seu ataque e rematou cruzado para defesa de Ricardo Ribeiro.



Os 'estudantes', que apresentaram o mesmo onze inicial que venceu o Nacional na II Liga, no dia 05 de novembro, estiveram sempre mais perigosos, embora a equipa insular nunca tenha deixado de procurar a baliza contrária.



Na segunda parte, a Académica surgiu mais organizada e construiu as melhores oportunidades de golo, a primeira logo aos 59 minutos, num contra-ataque conduzido por Balogun, que endossou a bola para Guima, que, à saída do guarda-redes Framelin, atirou a rasar o poste.



No minuto seguinte, Nélson Pedroso foi à linha cruzar atrasado para o rematar de Chiquinho, no coração da área, mas a bola foi defendida pelo guarda-redes do Nacional.



A Académica chegou ao golo aos 62 minutos, numa jogada de insistência, com vários remates intercetados dentro de área, em que Marinho aproveita um ressalto para cabecear certeiro e marcar o único tento da partida.



Aos 71 minutos, a 'briosa' ficou reduzida a 10 jogadores por expulsão de Nélson Pedroso, que viu o segundo amarelo.



Até ao final do jogo, a melhor oportunidade pertenceu ao Nacional, aos 88 minutos, quando Witi rematou de cabeça de cima para baixo para uma grande intervenção de Ricardo Ribeiro a evitar a igualdade.







Jogo no Estádio Cidade de Coimbra.



Académica - Nacional, 1-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



1-0, Marinho, 62 minutos.







Equipas:



- Académica: Ricardo Ribeiro, Mike, João Real, Zé Castro, Nélson Pedroso, Ricardo Dias, Chiquinho, Guima, Balogun (Yuri, 90+03), Marinho (Luisinho, 90+05) e Djoussé (Harramiz, 82).



(Suplentes: Guilherme, Ki, Zé Tiago, Harramiz, Yuri, Diogo Ribeiro e Luisinho).



Treinador: Ricardo Soares.



- Nacional: Framelin, Nuno Campos, Diogo, Felipe, Elízio, Geraldo, Jota, Kaká (Vanilson, 80), Camacho (Vítor Gonçalves, 88), Ricardo Gomes e Murilo (Witi, 66).



(Suplentes: Gauther, Witi, Diego Barcelos, Vanilson, Júlio César, Edgar Abreu e Vítor Gonçalves).



Treinador: Costinha.







Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Balogun (39), Geraldo (41), Ricardo Dias (43), Nélson Pedroso (58 e 71), Guima (68), Diogo (76), Felipe Lopes (84) e Jota (90+04). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Nélson Pedroso (71).



Assistência: 1.884 espetadores.