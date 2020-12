Académico de Viseu bate Académica e segue para os oitavos na Taça de Portugal

O defesa Pica inaugurou o marcador aos 20 minutos e o avançado ganês Ayongo aumentou a vantagem, com um ‘bis’, aos 23 e 64, em confronto da quarta eliminatória da prova, em que o segundo classificado do escalão secundário saiu derrotado de forma clara pelo 17.º e penúltimo colocado.



No ‘clássico das Beiras’, jogado no Estádio do Fontelo, em Viseu, prevaleceu a eficácia do Académico, que venceu em casa pela primeira vez esta época.



Na primeira parte, entrou melhor a Académica, a causar dois calafrios na defesa viseense: aos dois minutos, Fabinho, já dentro da área, rematou muito por cima e, aos oito, o mesmo jogador, num remate forte, à entrada da área, obrigou Ricardo Fernandes a defesa difícil.



Na primeira vez que rematou à baliza, o Académico de Viseu marcou, por Pica, de cabeça e na sequência de um pontapé de canto, à passagem do minuto 20.



Três minutos depois, na sequência de um livre, Ayongo aproveitou uma saída em falso de Daniel Azevedo, e limitou-se a rematar para a baliza deserta, aumentando para 2-0.



Na segunda parte, em desvantagem e sem capacidade para incomodar Ricardo Fernandes, Rui Borges ‘mexeu’ na equipa ao minuto 62, com a entrada de Sanca, mas Ayongo `bisou´ logo a seguir e deixou os viseenses ainda mais tranquilos no jogo.



O avançado ganês finalizou um bom lance de contra-ataque dos viseenses e, com um remate forte, e colocado, voltou a bater Daniel Azevedo, aos 64 minutos.



Depois do Montalegre e do Vitória de Setúbal, duas equipas do Campeonato de Portugal, os viseenses deixam pelo caminho na Taça a Académica.



Jogo no Estádio do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu - Académica, 3-0.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Pica, 20 minutos.



2-0, Ayongo, 23.



3-0, Ayongo, 64.



Equipas:



- Académico de Viseu: Ricardo Fernandes, Tiago Mesquita, Mathaus, Pica, Jorge Miguel, Zimbabwe, Fernando Ferreira (André Carvalhas, 78), Paná (Diogo santos, 72), Yuri Araújo (Luisinho, 46), João Vasco e Ayongo (Carter, 78).



(Suplentes: Elísio Pais, Diogo Santos, Carter, André Carvalhas, Joel, Filipe e Luisinho).



Treinador: Pedro Duarte.



- Académica: Daniel Azevedo, Fabinho (Sanca, 62), Ricardo Dias, Rafael Vieira, Fábio Vianna, Mimito, Guima (Chaby, 74), Traquina, João Mário (Mike, 74), Fabiano e Bouldini.



(Suplentes: Galvanito, Pedro Pinto, Sanca, Diogo Pereira, Mike, Chaby e Rafael Furtado).



Treinador: Rui Borges.



Árbitro: João Bento (AF Santarém).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Fábio Vianna (19), Bouldini (54).



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.