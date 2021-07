Académico de Viseu-Casa Pia marca arranque da Taça da Liga em 23 de julho

Além do encontro de Viseu, agendado para as 15:30, os jogos da primeira fase vão decorrer durante o fim de semana de 24 e 25 de julho, exceto o embate Vitória de Guimarães-Leixões, que vai encerrar a ronda na segunda-feira, dia 26 de julho, às 20:15.



Os vencedores da primeira eliminatória seguem para a segunda fase da prova, cujos encontros estão marcados para o fim de semana seguinte ao do início da competição.



Datas e horas das duas primeiras fases da Taça da Liga:



- 1.ª fase:



- Sexta-feira, 23 de julho:



Académico de Viseu (II) – Casa Pia (II), 18:00



Portimonense (I) – Académica (II), 20:15



- Sábado, 24 de julho:



Tondela (I) – Gil Vicente (I), 11:00



Estrela da Amadora (II) – Vizela (I), 15:30



Mafra (II) – Belenenses SAD (I), 15:30



Feirense (II) – Famalicão (I), 17:00



Trofense (II) – Sporting da Covilhã (II), 17:00



Desportivo de Chaves (II) – Farense (II), 18:00



- Domingo, 25 de julho:



Penafiel (II) – Moreirense (I), 11:00



Nacional (II) – Estoril Praia (I), 15:30



Vilafranquense (II) – Arouca (I), 17:00



Marítimo (I) – Boavista (I), 18:00



Varzim (II) – Rio Ave (II), 18:00



- Segunda-feira, 26 de julho:



Vitória de Guimarães (I) – Leixões (II), 20:15



2.ª fase:



- Sexta-feira, 30 de julho:



Paços de Ferreira (I) – Tondela/Gil Vicente, 20:15



- Sábado, 31 de julho:



Feirense/Famalicão – Nacional/Estoril Praia, 11:00



Estrela da Amadora/Vizela – Penafiel/Moreirense, 15:30



Trofense/Covilhã – Mafra/Belenenses SAD, 18:00



- Domingo, 01 de agosto:



Vilafranquense/Arouca – Varzim/Rio Ave, 11:00



Desportivo de Chaves/Farense – Santa Clara (I), 15:30



Marítimo/Boavista – Portimonense/Académica, 20:30



- Segunda-feira, 02 de agosto:



Académico de Viseu/Casa Pia – Vitória de Guimarães/Leixões, 20:15