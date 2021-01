Académico de Viseu e Casa Pia empatam a um golo em jogo da II Liga de futebol

Saviour, aos 83 minutos, na conclusão de uma jogada rápida de contra-ataque, deu a vantagem aos forasteiros, mas Carter, aos 90+1, repôs a igualdade.



O Académico de Viseu, que vinha de duas vitórias consecutivas, frente a Desportivo de Chaves e FC Porto B, foi quase sempre inofensivo no ataque e só em situação de vantagem numérica foi capaz de levar o perigo até à área contrária, depois de mais de uma hora de domínio do Casa Pia, só quebrado após a expulsão de Christian, aos 65 minutos.



Aos 23 minutos, o Casa Pia quase marcou, com a bola a bater no poste direito da baliza de Ricardo Fernandes, após um remate forte de Malik, que, três minutos depois, voltou a assustar a defesa do Académico de Viseu, num trabalho individual, já em plena área, com Pica a evitar o remate.



O Casa Pia esteve de novo perto do golo, aos 42 minutos, depois de uma saída em falso de Ricardo Fernandes, com Christian a rematar e Mathaus a substituir o seu guarda-redes e a evitar que a bola chegasse ao fundo da baliza viseense.



Aos 58 minutos, Malik, na pequena área, chegou ligeiramente atrasado a um cruzamento um cruzamento perigoso de Martins na direita. Três minutos depois, na sequência de um canto, Christian rematou de primeira para uma grande defesa de Ricardo Fernandes, médio do Casa Pia, que seria expulso pouco depois, ao ver o segundo amarelo.



Em vantagem numérica, os viseenses tornaram-se mais perigosos e, aos 72 minutos, Carter isolou-se, e só uma grande defesa de Ricardo Batista evitou o golo dos beirões.



Os golos chegaram nos minutos finais, primeiro aos 83, com Saviour Godwin a adiantar o Casa Pia, a finalizar uma transição rápida, com Carter a empatar aos 90+1, num remate junto ao poste com Ricardo Batista a não ficar isento de culpas.



Com o empate, o Casa Pia ocupa o nono lugar na classificação da II Liga, agora com 18 pontos, enquanto o Académico de Viseu é 14.º com 15.