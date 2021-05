Académico de Viseu garante a manutenção na II Liga

Frente a um adversário já com a permanência assegurada, o Académico de Viseu sabia que só a vitória interessava para não depender de terceiros nas contas pela permanência, e fez por isso, mas não sem alguns 'sustos' pelo caminho.



Os viseenses marcaram logo aos dois minutos, com Yuri Araújo, na sequência de um canto, a rematar forte e a bola a desviar em Filipe Macedo, 'traindo' o guarda-redes Bruno.



A resposta chegou também de canto, aos 10 minutos, com Filipe Macedo a aparecer ao segundo poste e a 'fuzilar' Ricardo Fernandes.



Aos 19, Gleison cruzou na esquerda e Jean Filipe cabeceou, fraco, mas Ricardo Fernandes deixou escapar a bola por baixo do corpo e o Sporting da Covilhã ficou em vantagem.



Perante algum desnorte dos viseenses, os comandados de José Bizarro, em rápidos contra-ataques, estiveram perto de voltar a marcar, primeiro com Jean Filipe, aos 26, a isolar-se, mas a não conseguir desviar a bola de Ricardo Fernandes, e aos 28, Wendel Silva, em posição frontal, a rematar ao lado.



Mais eficazes estiveram os viseenses, que deram a volta ao marcador, primeiro com Anthony Carter, aos 30 minutos, a desviar um remate de Yuri Araújo, e, mesmo em cima do minuto 45, na sequência de um canto, João Vasco, de cabeça, fez o 3-2 para os viseenses.



Na segunda parte, aos 50 minutos, Carter isolou-se e tentou, sem sucesso, o 'chapéu' a Bruno, mas respondeu o Covilhã aos 75, quando Enoh se isolou e tentou também o 'chapéu' a Ricardo Fernandes, mas Yuri Araújo, muito rápido, cortou sobre a linha de baliza e impediu o empate.



Com esta vitória, o Académico de Viseu terminou o campeonato no 14.º lugar, com 36 pontos, enquanto o Sporting da Covilhã foi 13.º, com 37.



Jogo no Estádio Municipal de Aveiro.



Académico de Viseu - Sporting da Covilhã, 3-2.



Ao intervalo: 3-2.



Marcadores:



1-0, Yuri Araújo, 02 minutos.



1-1, Filipe Macedo, 10.



1-2, Jean Filipe, 19.



2-2, Carter, 30.



3-2, João Vasco, 45.



Equipas:



- Académico de Viseu: Ricardo Fernandes, Tiago Mesquita, Mathaus, Filipe, Yuri Araújo (Joel, 80), Zimbabwe, Fernando Ferreira (Jeremias Puch, 70), André Carvalhas (Paná, 66), João Vasco, Carter (Luisinho, 80) e Paul Ayongo.



(Suplentes: Janota, Rafael, Jeremias Puch, Yang Sena, Bondoso, Joel, Bruno Loureiro, Luisinho e Paná).



Treinador: Zé Gomes.



- Sporting da Covilhã: Bruno (Igor, 84), André, Filipe Macedo, Joel Vital (David Santos, 58), Filipe, Tiago Moreira (Enoh, 58), Bernardo, Hanan (Areias, 58), Jean Filipe, Wendel e Gleison.



(Suplentes: Igor, David Santos, Areias, João Cardoso, Jaime, N´Dao Lamine, Jorge Vilela, Deivison e Enoh).



Treinador: José Bizarro.



Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria).



Ação disciplinar: Nada a assinalar.



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.