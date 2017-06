Partilhar o artigo Académico de Viseu mantém-se na II Liga com triunfo sobre Merelinense Imprimir o artigo Académico de Viseu mantém-se na II Liga com triunfo sobre Merelinense Enviar por email o artigo Académico de Viseu mantém-se na II Liga com triunfo sobre Merelinense Aumentar a fonte do artigo Académico de Viseu mantém-se na II Liga com triunfo sobre Merelinense Diminuir a fonte do artigo Académico de Viseu mantém-se na II Liga com triunfo sobre Merelinense Ouvir o artigo Académico de Viseu mantém-se na II Liga com triunfo sobre Merelinense

Tópicos:

Académico, Bura, Merelim, Merelinense, Viseu,