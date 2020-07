Académico de Viseu oferece o autocarro do clube ao Desportivo das Aves

A SAD do Académico de Viseu colocou o autocarro do clube à disposição do Desportivo das Aves, para transportar a equipa até ao Algarve, onde no domingo defronta o Portimonense, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga de futebol.