Académico de Viseu renova com Elísio Pais e fecha as opções para a baliza

Com 22 anos, Elísio é um `produto´ da formação do clube beirão, no qual joga desde os juniores B, preparando-se agora para a nona época consecutiva no Académico, a sexta como sénior, e teve já a oportunidade de representar a equipa em dois jogos oficiais.



O guarda-redes é a quarta renovação oficialmente confirmada pela SAD do Académico de Viseu, depois das do guarda-redes Ricardo Janota, do extremo Luisinho e do central Pica.



Ficam assim fechadas as opções para o técnico Rui Borges no que diz respeito à baliza, com o clube a conseguir manter os três guarda-redes do plantel passado, já que Ricardo Fernandes era um dos 15 atletas que transitaram com contrato para a nova época na II Liga de futebol.



Nesta altura, estão confirmados 19 jogadores no plantel do Académico de Viseu: Bruno Loureiro, Carter, Edgar Abreu, Vieirinha, Miguel, Zimbabwe, Fábio Santos, Jorge Miguel, Bruninho, Diogo Santos, Fernando Ferreira, Ricardo Fernandes, Mathaus, Filipe, Romy, Janota, Pica Luisinho e Elísio.