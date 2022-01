Académico de Viseu rescindiu contratos com Lúcio e Tety

"A Académico de Viseu FC, Futebol SAD, vem por este meio informar que chegou a acordo com os atletas Lúcio Fernandes e Tety Desire para a rescisão por mútuo acordo do contrato de trabalho", pode ler-se no comunicado hoje divulgado.



Lúcio e Tety foram dois dos reforços de Verão para a temporada 2021/22, mas nunca foram primeiras opções nas escolhas do técnico Zé Gomes.



A rescisão com os dois atletas surge um dia depois de confirmada a saída de Zé Gomes, que deixou o clube após uma série de maus resultados, com apenas um ponto somado nos últimos seis jogos na II Liga de futebol.



O Académico de Viseu regressa no domingo aos treinos, para preparar o jogo da 17.ª jornada do campeonato, em Penafiel, no próximo sábado.