Académico de Viseu vence Nacional na Madeira e assegura manutenção

O Académico de Viseu venceu hoje o Nacional por 2-1, no Estádio da Madeira, com dois golos de Famana Quizera, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da II Liga portuguesa de futebol, assegurando a manutenção.